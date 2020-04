Iran-Stati Uniti | sfida a distanza

Leggi su italiasera

(Di giovedì 23 aprile 2020) Ieri, mercoledì 22 aprile, i pasdaran, i guardiani della rivoluzione islamica khomeinista, hanno annunciato di aver messo in orbita il primo satellite di osservazione militare di produzione nazionale, il Noor-1, lanciato dalla base di Ghased, nel deserto centrale dell’. Il segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale di Teheran, Ali Shamkani, ha aggiunto che l’è pronto a “svelare nuove sorprese”. Dura la risposta del presidente degliDonald Trump: “Ho dato ordine alla marina statunitense di abbattere e distruggere qualsiasi cannonieraiana se infastidirà le nostre navi in mare”. Parole che non sono passate inosservate al capo dei pasdaran, Hossein Salami, che a sua volta ha minacciato Washington, dicendo di aver ordinato “di distruggere qualsiasi forza terroristica americana nel Golfo ...