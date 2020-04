Io esco da casa Siamo sotto dittatura E ai nostri politici dico | dopo il 4 maggio

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 23 aprile 2020) Riceviamo e volentieri pubblichiamo #iodae sarà così dal 4. Aggiungo, #adessobasta.l’oltraggio di ieri al Parlamento, che ricordo a tutti è il tempio della rappresentanza del popolo, non è possibile che gli abusivi al governo continuino a calpestare tutto e tutti.arrivati a unacompiuta. C’è bisogno di azione, di fantasia. Di dimostrare di essere vivi, mentre alcuni ci vorrebberomessi. Piegati e silenziosi. No. Non mi sta bene. Lega, FdI, FI dedicate un giorno a noi E allora se è vero che le opposizioni sono state completamente esautorate, non accettando nessuna delle loro proposte, si mettano in moto. Non si accontentino dei loro discorsi, ieri e oggi davvero pregevoli. Facciano capire al popolo, che davvero sta soffrendo in tutte le sue declinazioni, che ci metteranno non solo la faccia, ...