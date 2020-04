Intesa Sanpaolo fornirà indicazioni impatto Covid-19 con risultati 1° trimestre (Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – Intesa Sanpaolo fornirà una indicazione sugli impatti della pandemia in occasione della pubblicazione dei risultati del 1° trimestre, che verranno approvati il 5 maggio prossimo. Lo fa sapere la banca nell’integrazione, richiesta dalla Consob, alla relazione del CdA all’assemblea del prossimo 27 aprile. Per quella data – si sottolinea – “si dovrebbe disporre di informazioni che consentano di delineare uno scenario con un ragionevole grado di attendibilità – anche se suscettibile di evoluzioni non prevedibili, in considerazione dei significativi profili di incertezza che contraddistinguono la straordinarietà dell’evento Covid19 – per potere esprimere fondatamente una valutazione circa il possibile contesto conseguente alla pandemia e i possibili impatti sul Gruppo“. Intesa precisa poi che, ... Leggi su quifinanza Intesa Sanpaolo - su piattaforma Webecome strumenti didattica a distanza

