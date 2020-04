Inter, tutto ruota intorno a Eriksen: Conte lo vuole leader (Di giovedì 23 aprile 2020) L’Inter vuole esaltare le qualità di Eriksen: il tecnico Conte è pronto a ricostruire la squadra per renderlo leader L’approccio alla Serie A di Christian Eriksen non è stato positivo. Acquistato dal Tottenham durante il mercato di gennaio, dopo settimane estenuanti di trattativa, il danese ha deluso le aspettative dei tifosi nerazzurri. Siamo solo all’inizio, pensa Antonio Conte. Il tecnico è pronto a ritagliare per Eriksen un ruolo da leader all’Interno dello spogliatoio e del campo. L’obiettivo è quello di ridisegnare il modulo tattico per favorire le sue giocate. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 L'Inter punta tutto su Kumbulla : offerti due calciatori all'Hellas Verona

Emily Ratajkowski Instagram - due curve perfette : «Il bikini non mi interessa - quanto costa tutto il manichino?»

Grazie a questa Autocomplete Interview ora saprai tutto di Lin-Manuel Miranda (Di giovedì 23 aprile 2020) L’esaltare le qualità di: il tecnicoè pronto a ricostruire la squadra per renderloL’approccio alla Serie A di Christiannon è stato positivo. Acquistato dal Tottenham durante il mercato di gennaio, dopo settimane estenuanti di trattativa, il danese ha deluso le aspettative dei tifosi nerazzurri. Siamo solo all’inizio, pensa Antonio. Il tecnico è pronto a ritagliare perun ruolo daall’no dello spogliatoio e del campo. L’obiettivo è quello di ridisegnare il modulo tattico per favorire le sue giocate. Leggi su Calcionews24.com

Inter : ?? | FINITA!!! Partita PAZZESCA!!! Succede di tutto a San Siro... ma l'Inter la vince al 94' col gol di Walter… - lubemark : RT @francescoceccot: Continuando a leggere post su Lukaku e i '23 su 25' debilitati ma disponibili per Inter-Cagliari mi è venuta in mente… - FabioDiddo : @gippu1 @mirkocetrangolo @Capellafro Questa partita è la “nebbia di belgrado” del milan di ancelotti, inter e juve… - MirkoCapaldi : RT @Inter: ?? | FINITA!!! Partita PAZZESCA!!! Succede di tutto a San Siro... ma l'Inter la vince al 94' col gol di Walter #Samuel!!! ??????… - marcoapostoli : @El_Pinta Visto che citi l'etica: un *vero* piano etico anti-catastrofe che non sia semplicemente egoistico e a bre… -