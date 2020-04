Inneggiava al nazismo e alla rivolta contro lo Stato | indagato 32enne di Campi Bisenzio

(Di giovedì 23 aprile 2020). Pubblicava messaggi di apologia nazista e fascista attraverso il social russo Vkontakte (VK). Per questo undi(Firenze) èperquisito dpolizia eper i reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. Si tratta, si spiega da fonti investigative, di un social molto utilizzato da gruppi di estrema destra, perché simile a Facebook ma senzalli sui contenuti postati. L'uomo, titolare insieme ai familiari di una piccola ditta di autotrasporti, èperquisito da agenti della Digos di Firenze e dPolposta, su mandato della Procura nell'ambito di un'inchiesta coordinata dal pm Eligio Paolini. L'uomo avrebbe pubblicato messaggi con fotografie di emblemi, personaggi e slogan di carattere razzista e suprematista, pubblicando anche immagini ...

Ultime Notizie dalla rete : Inneggiava nazismo

CAMPI BISENZIO. Pubblicava messaggi di apologia nazista e fascista attraverso il social russo Vkontakte (VK). Per questo un 32enne di Campi Bisenzio (Firenze) è stato perquisito dalla polizia e indaga ...