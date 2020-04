Infinity celebra la Giornata Mondiale del Libro | ecco la programmazione speciale

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 23 aprile 2020) In occasione delladele del diritto d'autore,propone una selezione di celebri titoli che sono stati tratti da romanzi! Il 23 aprile di ogni anno siladele del diritto d'autore e quest'anno, per l'occasione,propone una selezione di celebri titoli che hanno tratto ispirazione da romanzi, ottenendo successo a livello internazionale, per unaa tema. A cominciare da Animali fantastici e dove trovarli, diretto da David Yates e ispirato all'omonimodella celebre scrittrice J.K. Rowling, a cui ha fatto seguito il film Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, entrambi disponibili suin 4K. Prequel dell'amata saga cinematografica di Harry Potter (la saga completa è disponibile suin ...