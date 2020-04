In Francia si incendiano le banlieue

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 23 aprile 2020) Nonostante i tumulti scoppiati in diversi quartieri di Parigi e proseguiti per ben tre notti, in seguito a un incidente stradale avvenuto a Villeneuve-la-Garenne che ha portato al ferimento di un pirata della strada a bordo di una moto, finito contro un auto della polizia, il ministro degli Interni francese, Cristophe Castaner, sostiene che non vi è alcun rischio del ripetersi di sommosse come quelle avvenute nel 2005 e si preoccupa addirittura della salute dei teppisti, come riportato da France 24: ” Si tratta di piccoli gruppi che pensano sia divertente attaccare la polizia e bruciare cassonetti. Non è divertente, è pericoloso, prima di tutto per loro stessi”. Castaner ha poi affermato che il “lockdown” da Covid-19 crea disagio a questi “giovani”e che “la povertà in cui vivono può generare rabbia”. Nel ...