In arrivo il documentario Coronavirus, Explained: ecco il trailer (Di giovedì 23 aprile 2020) https://www.youtube.com/watch?v=sgZ7RKyDrLg Oltre che sulle serie tv e sui film originali, da anni ormai Netflix si impegna con costanza anche nella produzione di documentari e docuserie che vogliono esplorare i temi più attuali del mondo di oggi. Nei giorni scorsi ha reso anche disponibili gratuitamente su YouTube svariati dei suoi titoli divulgativi in modo da sostenere lo sforzo didattico a distanza di molti insegnanti. Su questo fronte, però, è in arrivo anche un’altra novità: si tratta di Coronavirus, Explained, uno speciale che racconta la diffusione e l’evoluzione della pandemia che stiamo vivendo. In queste ore ne è stato diffuso il primo trailer. Il documentario fa parte della serie Explained (tradotta in italiano col titolo In poche parole), una serie di video realizzati dalla piattaforma di streaming in collaborazione con la ... Leggi su wired (Di giovedì 23 aprile 2020) https://www.youtube.com/watch?v=sgZ7RKyDrLg Oltre che sulle serie tv e sui film originali, da anni ormai Netflix si impegna con costanza anche nella produzione di documentari e docuserie che vogliono esplorare i temi più attuali del mondo di oggi. Nei giorni scorsi ha reso anche disponibili gratuitamente su YouTube svariati dei suoi titoli divulgativi in modo da sostenere lo sforzo didattico a distanza di molti insegnanti. Su questo fronte, però, è inanche un’altra novità: si tratta di, uno speciale che racconta la diffusione e l’evoluzione della pandemia che stiamo vivendo. In queste ore ne è stato diffuso il primo. Ilfa parte della serie(tradotta in italiano col titolo In poche parole), una serie di video realizzati dalla piattaforma di streaming in collaborazione con la ...

