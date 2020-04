Imprese eurozona accusano collasso senza precedenti con lockdown (Di giovedì 23 aprile 2020) Euro in pesante flessione, ai minimi da quasi due settimane dopo che i dati sull'attività delle Imprese hanno indicato un "collasso senza precedenti", afferma la società di ricerche Ihs Markit, causato dalle restrizioni che i governi hanno imposto con l'emergenza Coronavirus. Nel primo pomeriggio la valuta condivisa si attesta a 1,0783 dollari, dopo un minimo di seduta a 1,0755, su valori che non segnava dal 6 aprile scorso. Ad aprile il Purchasing managers index composito, relativo all'insieme delle Imprese dell'area euro (terziario e manifatturiero) è sprofondato a 13,5 punti, dai già bassissimi 29,7 punti di marzo, secondo la stima preliminare di Ihs Markit. Tenuto presente che i 50 punti sono la soglia di neutralità - sopra l'attività risulta in crescita, sotto è recessiva - si tratta di un nuovo minimo storico, dal luglio del ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 23 aprile 2020) Euro in pesante flessione, ai minimi da quasi due settimane dopo che i dati sull'attività dellehanno indicato un "", afferma la società di ricerche Ihs Markit, causato dalle restrizioni che i governi hanno imposto con l'emergenza Coronavirus. Nel primo pomeriggio la valuta condivisa si attesta a 1,0783 dollari, dopo un minimo di seduta a 1,0755, su valori che non segnava dal 6 aprile scorso. Ad aprile il Purchasing managers index composito, relativo all'insieme delledell'area euro (terziario e manifatturiero) è sprofondato a 13,5 punti, dai già bassissimi 29,7 punti di marzo, secondo la stima preliminare di Ihs Markit. Tenuto presente che i 50 punti sono la soglia di neutralità - sopra l'attività risulta in crescita, sotto è recessiva - si tratta di un nuovo minimo storico, dal luglio del ...

Non si tratta solo della debolezza strutturale delle finanze pubbliche dei Paesi periferici dell’eurozona. Come il virus, la crisi non risparmierà nessuna ... In Usa, a differenza che da noi, tante ...

Coronavirus, ultime notizie dal mondo: Ue: Merkel, Germania pronta a «contributi molto più forti a budget». Pmi Eurozona a nuovo minimo storico

E male anche il dato Pmi dell’Eurozona: manifatturiero scende a 33,6 ad aprile, servizi scende a 11,7 ad aprile. Anche in Francia record negativi. L'attività del settore privato in Francia ha accusato ...

