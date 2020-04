Il sindaco di Liverpool | «Qui 1 200 contagi e 250 morti Colpa di Liverpool-Atletico?»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 23 aprile 2020) In Inghilterra non si ferma il dibattito sul match di Champions traMadrid giocato l’11 marzo a porte aperte. Oggi è intervenuto illaburista di: Steve Rotheram. Ha chiesto l’apertura di un’indagine per stabilire il ruolo diMadrid nella diffusione locale del coronavirus. Il sospetto – riferisce la Bbc – è che l’incontro, che condusse aoltre 3000 tifosi da Madrid, possa essere stata la causa scatenante dell’epidemia di coronavirus locale. Ad Anfield gli spettatori furono 52.000. Dieci giorni dopo, il governo emanò restrizioni alle riunioni di massa. Asono stati 1200, i246. «È scandaloso se le persone hanno contratto il coronavirus come risultato diretto di un evento sportivo che crediamo non avrebbe dovuto aver ...