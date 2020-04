Il Silenzio della Palude il film spagnolo di Netflix con Berlino subito in Top Ten

(Di giovedì 23 aprile 2020) Ililcondi La Casa di Carta conquista la Top Ten italiana Siamo in Italia ma amiamo la Spagna. Almeno questo ci dice Netlfix con le sue Top Ten dei titoli più popolari. Ie le serie tv spagnole, trainate dal successo de La Casa di Carta sono sempre ai primi posti. E spesso è un successo derivato proprio da La Casa di Carta vista la presenza di attori che arrivano proprio dalla famosa serie spagnola nata su Antena 3 e poi diventata un successo con. Come nel caso de Ilche vede Pedro Alonso l’amatode La Casa di Carta, come protagonista. Ilè tratto dal romanzo disponibile solo inEl Silencio del Pantano di Juanjo Braulio, si tratta del primo lungometraggio del regista Marc Vigil reduce da diverse esperienze televisive. Ilè stato presentato al ...

Come nel caso de Il Silenzio della Palude che vede Pedro Alonso l'amato Berlino de La Casa di Carta, come protagonista. Il film è tratto dal romanzo disponibile solo in spagnolo El Silencio del ...