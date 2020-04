Il ritorno in campo: “Il calcio dovrà essere uno dei motori della ripartenza del paese” (Di giovedì 23 aprile 2020) “Come in altri settori, è necessario che vengano approntati tutti i vari piani per lo sviluppo della stagione. E’ vero che non puoi giocare con 500 morti al giorno, ma la speranza è che questo numero vada a diminuire. Quando questa curva sarà scesa quasi a zero, il calcio dovrà essere necessariamente uno dei motori della ripartenza del Paese. I settori che creano ricchezza sono quelli che intercettano la passione delle persone. Il calcio riparte perché la gente lo vuole. Non si torna a giocare per il denaro. Come succede nelle leghe americane, serve un amministratore delegato di Lega che abbia la capacità di prendere delle decisioni per tutti. Fino a quando aspetteremo che siano i presidenti a farlo, è evidente che nessuno ha la visione per vedere il bene comune. Ci risparmieremmo queste scene grottesche, anche a ... Leggi su calcioweb.eu Tennis - Matteo Berrettini : “In Florida riesco ad allenarmi - ma la voglia di giocare è immensa. Il ritorno in campo sarà complicato”

Serie A - niente sconti a Sky per lo stop del campionato. Le squadre hanno votato : sì al ritorno in campo

Ultime Notizie dalla rete : ritorno campo Ritorno in campo, Spadafora: “A breve decreto che assicura sostegno a tutto il mondo dello sport. Le modalità di ripartenza…” Fantamagazine Coronavirus Liga/ Test ai giocatori dal 28 aprile: ecco le tappe per la ripresa

Pure nel campionato spagnolo, nonostante il perdurare dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus, pur si lavora per il presto rientro in campo e ripresa di allenamenti e attività agonistiche. E se ...

Spadafora: “Al momento non do per certa la ripresa del calcio”

“Al momento non do per certo né la ripresa degli allenamenti il 4 maggio, né del campionato” così il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora ha parlato dell’argomento ...

Pure nel campionato spagnolo, nonostante il perdurare dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus, pur si lavora per il presto rientro in campo e ripresa di allenamenti e attività agonistiche. E se ...“Al momento non do per certo né la ripresa degli allenamenti il 4 maggio, né del campionato” così il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora ha parlato dell’argomento ...