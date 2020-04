Il ritorno di Saakashvili scuote l’Ucraina

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 23 aprile 2020) La lunga e controversa carriera politica di Mikheil, ex Capo di Stato della Georgia dal 2004 al 2013 e governatore dell’Oblast di Odessa tra il 2015 ed il 2016, ha preso una nuova piega. L’amministrazione di Volodymyr Zelensky gli ha infatti offerto la posizione di vice-primo ministro nel nuovo esecutivo di Kiev guidato da Denys Shmyhal.sarebbe stato scelto, stando a quanto riferito da un comunicato, per la sua grande esperienza nell’implementare le riforme politiche e per la fama di cui gode nella politica internazionale. Una biografia controversa L’ex Capo di Stato ha un pessimo rapporto con Mosca ed era al potere durante la breve guerra (terminata con una sconfitta) scoppiata tra Tbilisi e la Federazione Russa nel 2008. Nel 2013 aveva lasciato la Georgia ed il nuovo esecutivo locale lo aveva accusato di comportamenti ...