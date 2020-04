Il ristorante cinese di Linda dona 1500 mascherine sanitarie al Comune di Trapani (Di giovedì 23 aprile 2020) Ancora un segno di solidarietà dalla Comunità cinese presente a Trapani. Questa mattina, Linda, titolare del ristorante cinese si è resa protagonista di un grande gesto di solidarietà, ha donato al Comune di Trapani 1500 mascherine sanitarie. Linda, titolare del ristorante Pechino, di Via Amm. Staiti, ha regalato questa mattina, alla presenza del Sindaco Giacomo Tranchida e dell’Assessore Fabio Bongiovanni, 1500 mascherine chirurgiche, arrivate in Italia tramite l’Unione dei Giovani Italo Cinesi. Durante la consegna delle mascherine il Sindaco, nel ringraziare, ha sottolineato come la comunità cinese si stia dimostrando molto vicina alla cittadinanza trapanese.La titolare del ristorante, Linda, ha espresso la sua soddisfazione per questa donazione. Ha impiegato circa un mese per farle arrivare direttamente dalla Cina, e questo vuole ... Leggi su tvio Coronavirus Piacenza - blitz al ristorante cinese : denunciate 15 persone a cena

