Il principe Louis compie 2 anni Le foto sono un messaggio per chi lotta contro il

Le mani colorate, la camicia a quadri, il sorriso: è così che il piccolo Louis Arthur Charles appare nelle foto che celebrano il suo secondo compleanno. Il terzogenito di Kate Middleton e William d'Inghilterra compie due anni e li festeggia in quarantena accanto ai fratelli, nella blindatissima tenuta di campagna di Anmer Hall, nel Norfolk, dove i Cambridge hanno deciso di trascorrere il periodo di lockdown da emergenza Covid-19.Per rendere omaggio al piccolo, Kensington Palace ha diffuso sei nuove foto che contengono anche un messaggio rivolto a chi è impegnato nella lotta contro il Covid-19: le mani sporche di tempera colorata e il lavoretto realizzato dal principino sono infatti un rimando all'arcobaleno, diventato simbolo di speranza. Tutti i bambini inglesi, come quelli italiani, hanno creato arcobaleni fatti in casa per infondere coraggio agli operatori sanitari impegnati nella lotta contro il coronavirus.

