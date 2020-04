Il principe Louis compie 2 anni, le adorabili foto con mani sporche di pittura e camicia low-cost (Di giovedì 23 aprile 2020) Il principe Louis compie oggi 2 anni e, nonostante sia in quarantena, è diventato protagonista di una serie di foto ufficiali. A realizzarle è stata Kate Middleton, che lo ha immortalato sorridente e adorabile con le mani sporche di pittura arcobaleno e indosso una camicia low-cost. Leggi su fanpage Regno Unito : il principe Louis compie 2 anni - ritratto con l’arcobaleno sulle mani in omaggio al servizio sanitario [FOTO]

Il compleanno del principe Louis : ecco come festeggerà con mamma Kate Middleton (Di giovedì 23 aprile 2020) Iloggi 2e, nonostante sia in quarantena, è diventato protagonista di una serie diufficiali. A realizzarle è stata Kate Middleton, che lo ha immortalato sorridente e adorabile con lediarcobaleno e indosso unalow-cost.

DRepubblicait : Buon compleanno principe Louis: 2 anni in quarantena. Le foto (e la festa) di mamma Kate [di eva grippa] [aggiornam… - mtvitalia : Il principe Louis è adorabile nelle foto del suo secondo compleanno, mentre prepara l'arcobaleno da appendere alla… - DRepubblicait : Buon compleanno principe Louis: 2 anni in quarantena. Le foto (e la festa) di mamma Kate [aggiornamento delle 09:30] - AlessiaBabbo : Le foto più belle per festeggiare il secondo compleanno di Louis ???? Auguri piccolo principe ?? - DRepubblicait : Buon compleanno principe Louis: 2 anni in quarantena. Le foto (e la festa) di mamma Kate [aggiornamento delle 09:10] -