Il post sessista di Oviesse dà per scontato che a comprare i vestiti ai figli siano solo le mamme (Di giovedì 23 aprile 2020) Lo scorso 14 aprile Oviesse ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un post per avvisare i clienti che, seguendo quanto stabilito dal governo, i negozi che vendono abiti per neonati e bambini sarebbero stati riaperti. L’immagine scelta per l’annuncio è un collage di foto di bambini e fiori al centro della quale svetta un messaggio: «Ben tornate mamme! I vostri bambini sono il futuro che ci sorride». LEGGI ANCHE >>> Il sessismo abbonda sulla bocca degli stolti Per Oviesse solo le mamme comprano i vestiti ai figli C’è chi sui social ha commentato che a questo quadretto manca solo l’immagine del padre che passa la carta di credito alla madre. La riapertura degli store OVS Kids viene definita nel post «un primo prudente segno di nascita per essere vicini ai bisogni delle famiglie». Di queste famiglie, ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 23 aprile 2020) Lo scorso 14 aprileha pubblicato sul proprio profilo Facebook unper avvisare i clienti che, seguendo quanto stabilito dal governo, i negozi che vendono abiti per neonati e bambini sarebbero stati riaperti. L’immagine scelta per l’annuncio è un collage di foto di bambini e fiori al centro della quale svetta un messaggio: «Ben tornate mamme! I vostri bambini sono il futuro che ci sorride». LEGGI ANCHE >>> Il sessismo abbonda sulla bocca degli stolti Perle mamme comprano iaiC’è chi sui social ha commentato che a questo quadretto mancal’immagine del padre che passa la carta di credito alla madre. La riapertura degli store OVS Kids viene definita nel«un primo prudente segno di nascita per essere vicini ai bisogni delle famiglie». Di queste famiglie, ...

zazoomblog : Il post sessista di Oviesse dà per scontato che a comprare i vestiti ai figli siano solo le mamme - #sessista… - jemenfousoui : Come mai sei così contraria all'utilizzo ironico da parte di uomini gay di parole come 'putt*na' e simili? — Perché… - Post_Iccia : Mi piacerebbe sapere cosa disturba tanto da motivare un defollow, ma così, per mera statistica o curiosità. Tipo 'i… - VirtualRaven : Poi il problema è che viene difeso anche da alcune donne, tipo questa, che usa il collaudatissimo 'e fatte 'na risa… - VirtualRaven : No, essere un poveraccio è ricorrere all'insulto gratuito e sessista, comodamente da dietro un monitor. Gente come… -

Ultime Notizie dalla rete : post sessista Il post sessista di Oviesse dà per scontato che a comprare i vestiti ai figli siano solo le mamme Giornalettismo.com Amadeus prenota Sanremo 2021 "Il secondo? No, il primo post virus"

Ho sempre detto che al primo Sanremo non si dice di no, al secondo si dice “ci penso”. Ma questo non sarà il mio secondo Sanremo, ma il primo dopo il Coronavirus". Così Amadues, ieri pomeriggio su Rai ...

I meme sessisti che stanno spopolando da Twitter a Instagram passando per Tik Tok? Parliamone

Se pensavamo che il popolo del web, dei meme, delle gif e del politicamente scorretto si sarebbe fermato alle battute su quanto ingrasseremo in quarantena (con annesse immagini di persone derise per i ...

Ho sempre detto che al primo Sanremo non si dice di no, al secondo si dice “ci penso”. Ma questo non sarà il mio secondo Sanremo, ma il primo dopo il Coronavirus". Così Amadues, ieri pomeriggio su Rai ...Se pensavamo che il popolo del web, dei meme, delle gif e del politicamente scorretto si sarebbe fermato alle battute su quanto ingrasseremo in quarantena (con annesse immagini di persone derise per i ...