Il piano di Trump per ridurre le importazioni di terre rare cinesi (Di giovedì 23 aprile 2020) La Cina è il primo produttore-esportatore delle cosiddette terre rare, detenendo circa l’80% della quota di mercato globale, e gli Stati Uniti sono da decenni il principale cliente, acquistando oltre la metà dell’estrazione annuale, penalizzati dalla scarsità di giacimenti al loro interno. L’amministrazione Trump, però, ha elaborato una strategia per il lungo termine con cui risolvere questo rapporto di dipendenza ed emancipare l’industria nazionale da Pechino. I progetti in ballo Donald Trump considera una priorità nazionale l’erosione del monopolio cinese nella produzione ed esportazione di terre rare e ha delegato la questione al Pentagono, attraverso il Defense Production Act. Il piano è articolato in maniera semplice, ma la sua concretizzazione potrebbe risultare più complicata. L’idea ... Leggi su it.insideover LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Obama : “Aspettiamo ancora da Trump piano coerente per pandemia”

Coronavirus - superati i 150mila morti nel mondo. Nuovo record di vittime negli Usa. Ma Trump : “Picco superato” e propone un piano di riapertura. Wuhan corregge il bilancio totale

Il piano di Trump per far ripartire gli Stati Uniti (Di giovedì 23 aprile 2020) La Cina è il primo produttore-esportatore delle cosiddette, detenendo circa l’80% della quota di mercato globale, e gli Stati Uniti sono da decenni il principale cliente, acquistando oltre la metà dell’estrazione annuale, penalizzati dalla scarsità di giacimenti al loro interno. L’amministrazione, però, ha elaborato una strategia per il lungo termine con cui risolvere questo rapporto di dipendenza ed emancipare l’industria nazionale da Pechino. I progetti in ballo Donaldconsidera una priorità nazionale l’erosione del monopolio cinese nella produzione ed esportazione die ha delegato la questione al Pentagono, attraverso il Defense Production Act. Ilè articolato in maniera semplice, ma la sua concretizzazione potrebbe risultare più complicata. L’idea ...

fattoquotidiano : Coronavirus, nuovo record di vittime negli Stati Uniti: sono più di 4.500 in un giorno. Ma Trump sostiene che “il p… - paoloigna1 : Aspetto l'autore con un bell'articolo sui piani fallimentari di Johnson Trump e Modì ad esempio, Io ho documentato… - LeonDiPaco : Coronavirus, Trump contro Harvard: “Ha preso fondi che non le spettano”. L’ateneo: “È una sua legge” - DanielaColi2 : @TorciaPolitica @CurioGorilla @glcarlstrom UK ha già dichiarato di non accettare piano Trump per Israele e annessio… - GiovanniRoi : USA, Trump firma il blocco agli immigrati, e la Georgia vuole riaprire tutto. Questo dimostra che Trump se applicav… -