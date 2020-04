Il paradiso delle signore anticipazioni: Riccardo ritorna da Angela (Di giovedì 23 aprile 2020) anticipazioni Il paradiso delle signore ultima puntata: Riccardo ritorna da Angela Lunedì 27 aprile andrà in onda l’ultima puntata della quarta stagione de Il paradiso delle signore, è già noto che non sarà il finale di stagione previsto da autori e sceneggiatori perché le riprese si sono interrotte molto prima del previsto a causa dell’emergenza Covid-19 e non è più stato possibile ritornare a girare. Come finirà allora la fortunata soap di Rai 1? Innanzitutto ci sarà un colpo di scena che riguarda Riccardo Guarnieri. Il giovane rampollo è stato messo con le spalle al muro da Ludovica, che dopo aver confessato di essere incinta ha preteso che Riccardo la sposasse. Dalle anticipazioni dell’ultima puntata però si scopre che Riccardo non avrà intenzione di rinunciare ad Angela e ... Leggi su lanostratv Il Paradiso delle Signore. Ludovica è davvero incinta? L’anticipazione ‘bomba’ rimescola le carte

Il paradiso delle signore 4 - anticipazioni 24 aprile 2020 : Marta e Vittorio pensano di adottare un bambino

IL PARADISO DELLE SIGNORE 4 - anticipazioni di venerdì 24 aprile 2020 (Di giovedì 23 aprile 2020)Ilultima puntata:daLunedì 27 aprile andrà in onda l’ultima puntata della quarta stagione de Il, è già noto che non sarà il finale di stagione previsto da autori e sceneggiatori perché le riprese si sono interrotte molto prima del previsto a causa dell’emergenza Covid-19 e non è più stato possibilere a girare. Come finirà allora la fortunata soap di Rai 1? Innanzitutto ci sarà un colpo di scena che riguardaGuarnieri. Il giovane rampollo è stato messo con le spalle al muro da Ludovica, che dopo aver confessato di essere incinta ha preteso chela sposasse. Dalledell’ultima puntata però si scopre chenon avrà intenzione di rinunciare ade ...

FerruccioColaci : RT @formichenews: Il paradiso fiscale olandese messo in discussione dal coronavirus? Al di là delle legittime scelte di Campari e altre imp… - KZeneise : RT @formichenews: Il paradiso fiscale olandese messo in discussione dal coronavirus? Al di là delle legittime scelte di Campari e altre imp… - bnotizie : Il Paradiso delle Signore, Ludovica incinta: `Giocherà fino all`ultimo le sue carte` - venutienne75010 : RT @wonderful_g: #CittàEuropee #CasaLettori 'Parigi [...] un paradiso dell'arte e delle lettere e soprattutto una specie di città libera,… - infoitcultura : Il Paradiso delle signore anticipazioni 23 aprile: per Riccardo un matrimonio indesiderato -