Il nuovo album dei Subsonica è Mentale Strumentale (tracklist) (Di giovedì 23 aprile 2020) Il nuovo album dei Subsonica è Mentale StruMentale. L'annuncio del ritorno in musica è arrivato a sorpresa e in un momento molto particolare. Il gruppo ha però deciso che sì, il disco doveva essere pubblicato: la sua data d'uscita è fissata per il 24 aprile. Mentale Temporale non è scritto di recente ma risale al 2004, a quando i Subsonica avevano bisogno di un album per chiudere il contratto con la precedente casa discografica, con cui avevano deciso di interrompere la collaborazione. I Subsonica presentano Mentale Temporale "Non ci giriamo intorno. Era il 2004, avevamo da poco terminato il tour di “Amorematico” e pubblicato il live “Controllo del livello di rombo”. Il rapporto con la nostra prima casa discografica si era consumato al limite del logoramento e il contratto era in scadenza. Non desideravamo ... Leggi su optimagazine Il nuovo album di Adele potrebbe slittare a causa dell’emergenza Coronavirus

Fiorella Mannoia/ Il tour per il nuovo album "Personale" interrotto per...

Laura Pausini ritorna a scrivere : il nuovo album è pronto per uscire? (Di giovedì 23 aprile 2020) IldeiStru. L'annuncio del ritorno in musica è arrivato a sorpresa e in un momento molto particolare. Il gruppo ha però deciso che sì, il disco doveva essere pubblicato: la sua data d'uscita è fissata per il 24 aprile.Temporale non è scritto di recente ma risale al 2004, a quando iavevano bisogno di unper chiudere il contratto con la precedente casa discografica, con cui avevano deciso di interrompere la collaborazione. IpresentanoTemporale "Non ci giriamo intorno. Era il 2004, avevamo da poco terminato il tour di “Amorematico” e pubblicato il live “Controllo del livello di rombo”. Il rapporto con la nostra prima casa discografica si era consumato al limite del logoramento e il contratto era in scadenza. Non desideravamo ...

RadioItalia : È l'#AnnalisaDay! @NaliOfficial si racconta in onda (e sulla pagina Instagram di Radio Italia): il singolo HousePar… - rtl1025 : ?? Il nuovo album di @NekOfficial #IlMioGiocoPreferito #ParteSeconda è quasi pronto ?? 'Ringrazio i miei collaborator… - robertachellini : RT @Ghemon: Domani esce il mio nuovo album, #ScrittoNelleStelle... E me li vedo già i titoloni: “Il disco più bello dell’anno più brutto” - Michelefanesi : RT @marialuisology: A mezzanotte esce un nuovo album dei Subsonica, IO SVENGO E VIVRÒ LA GIORNATA SOLO IN FUNZIONE DI QUESTO . - HANJISUNSHINE__ : finisco di vedere itaewon class e poi spacchetto ???? oltretutto erano secoli che non compravo un album nuovo -