Il Missouri fa causa alla Cina. Così cresce l'onda anti-Pechino (Di giovedì 23 aprile 2020) Manila Alfano Lo Stato Usa: nascoste informazioni. La replica: assurdo. Accuse da Germania, Francia, Regno Unito e Australia Ora tutti contro la Cina. I Paesi di mezzo mondo ora presentano il conto a Pechino. Vogliono capire da dove è partito il maledetto virus che sta infettando popoli ed economia, vogliono sapere dati e cifre esatte. alla lunga lista si aggiunge ora lo Stato americano del Missouri che ha citato in giudizio la Cina accusando il governo di aver occultato le informazioni sul Covid-19, di fatto causando danni economici e sociali «irreparabili» per gli Usa e per il mondo intero. Il procuratore generale del Missouri, il repubblicano Eric Schmitt, sostiene che la pandemia è «il risultato diretto delle azioni intraprese dal regime del presidente cinese Xi Jinping». Ci sono già state diverse azioni legali presentate ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - vertice Ue a 5 (con Conte) prima del Consiglio europeo : segnale di disgelo con l’Olanda. Il Missouri fa causa alla Cina. Due italiani positivi sulla nave Costa Atlantica in Giappone

