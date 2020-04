Il Manchester Utd non rinnova il contratto a Pogba | Juventus ed Inter drizzano le antenne

(Di giovedì 23 aprile 2020) Ildi ​Paulcon ilUnited andrà in scadenza nel 2021. A riportare la notizia è il quotidiano ingleseEvening News secondo cui i Red Devils hanno deciso di non esercitare l'opzione di rinnovo fino al 2022 del giocatore francese alimentando le già tante voci di mercato sul suo conto. Il centrocampista vanta parecchi estimatori sul mercato, ​in particolare: l'esse dei bianconeri perè noto e adesso che potrebbe presentarsi l'occasione...

Il contratto di Paul Pogba con il Manchester United andrà in scadenza nel 2021. A riportare la notizia è il quotidiano inglese Manchester Evening News secondo cui i Red Devils hanno deciso di non ...Non riesce il colpaccio per D’Amato, che saluta il torneo con la grande consolazione di aver messo in difficoltà il dream team della sponda blu di Manchester. Gran colpaccio per Emanuele Massara del ...