Il logo della Reggia copiato da un’immobiliare canadese: che figuraccia! (Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – A poche ore dalla presentazione della nuova identità della Reggia di Caserta, sui social si è scatenato un putiferio difficile da arginare. Il lavoro è stato affidato all’agenzia Sigla Comunicazione di Mantova per un importo totale pari a 37mila euro. Il risultato è stata la produzione di un logo molto semplice con le iniziali “R” e “C” in un punto legate tra loro. E le critiche sono piovute giù più forte di un temporale. I più “sensibili” si sono limitati a scrivere che il logo non rappresenta la Reggia ma sembra il simbolo di un centro termale, di un hotel o di un ristorante. Gli esperti (tanti grafici casertani e non, oltre a numerosi architetti) hanno messo in evidenza gli errori e la banalità nella costruzione di questa immagine. Tantissimi ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - lo pneumologo dell’ospedale Sacco ne è certo : “L’epidemia tornerà - ma la seconda ondata sarà minore della prima”

Coronavirus - Conte : “Aperto al dialogo con opposizione”. I senatori della Lega insorgono : “Bugiardo - vergogna”

Mascherine col logo della Regione - FI contro De Luca : “Propaganda sul coronavirus” (Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – A poche ore dalla presentazionenuova identitàdi Caserta, sui social si è scatenato un putiferio difficile da arginare. Il lavoro è stato affidato all’agenzia Sigla Comunicazione di Mantova per un importo totale pari a 37mila euro. Il risultato è stata la produzione di unmolto semplice con le iniziali “R” e “C” in un punto legate tra loro. E le critiche sono piovute giù più forte di un temporale. I più “sensibili” si sono limitati a scrivere che ilnon rappresenta lama sembra il simbolo di un centro termale, di un hotel o di un ristorante. Gli esperti (tanti grafici casertani e non, oltre a numerosi architetti) hanno messo in evidenza gli errori e la banalità nella costruzione di questa immagine. Tantissimi ...

AppiaPolis : New post (LA DIRETTRICE TIZIANA MAFFEI CAMBIA IL LOGO DELLA REGGIA, IL POPOLO SOCIAL È IN RIVOLTA) has been publish… - Paolorm2012Roma : RT @TaniuzzaCalabra: Il nuovo logo della Reggia di Caserta pare il bigliettino da visita di uno studio di un avvocato. - TaniuzzaCalabra : Il nuovo logo della Reggia di Caserta pare il bigliettino da visita di uno studio di un avvocato. - crucioh : RT @househarington: Già dal logo della WB dovevamo capire che gli ultimi film c'avrebbero distrutti. #harrypottereidonidellamorte http://t… - antonmaione99 : RT @Antimo_Mallardo: Appena passa questa quarantena voglio il nuovo logo della Rai da aggiungere #StayHome -