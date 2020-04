Il governo “scarcera” boss e delinquenti. La polizia penitenziaria: «Avete fatto vincere i criminali» (Di giovedì 23 aprile 2020) La rabbia degli agenti di polizia penitenziaria è evidente. Anzi, evidentissima. La “mossa” del governo di scarcerare chi si è macchiato di reati gravissimi è inaccettabile. «Le menti che hanno mosso le rivolte nel mese di febbraio provocando 14 morti e devastazioni nelle carceri alla fine hanno vinto». Ad affermarlo è il segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria S.Pp. Aldo Di Giacomo. «È uscito dal carcere il capo mafia Francesco Bonara, considerato uno dei boss più influenti di Palermo. La scorsa settimana Vincenzini Iannazzo, indicato come capo ndrina di Lamezia Terme. Una resa incondizionata dello Stato». La polizia penitenziaria non ci sta Al momento la situazione reale è che tutti i 41 bis che hanno più di 70 anni e hanno patologie gravi che possono essere concausa di morte ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 aprile 2020) La rabbia degli agenti diè evidente. Anzi, evidentissima. La “mossa” deldi scarcerare chi si è macchiato di reati gravissimi è inaccettabile. «Le menti che hanno mosso le rivolte nel mese di febbraio provocando 14 morti e devastazioni nelle carceri alla fine hanno vinto». Ad affermarlo è il segretario generale del sindacato diS.Pp. Aldo Di Giacomo. «È uscito dal carcere il capo mafia Francesco Bonara, considerato uno deipiù influenti di Palermo. La scorsa settimana Vincenzini Iannazzo, indicato come capo ndrina di Lamezia Terme. Una resa incondizionata dello Stato». Lanon ci sta Al momento la situazione reale è che tutti i 41 bis che hanno più di 70 anni e hanno patologie gravi che possono essere concausa di morte ...

