Il fumo protegge dal coronavirus? Il controverso studio in Francia sui cerotti alla nicotina (Di giovedì 23 aprile 2020) “Mi raccomando, nessuno riprenda a fumare dopo aver smesso pensando di essere più protetto contro il coronavirus. Il fumo resta la prima causa di mortalità in Francia, con 75.000 decessi”: deve riportare la calma il professor Jerome Salomon, direttore generale della Sanità, di fronte alla domanda che rimbalza oggi in Francia: il fumo delle sigarette protegge dal coronavirus? Dell’ipotesi si parla da giorni in Francia, perché diversi sono gli studi che hanno notato una debole percentuale di fumatori fra i malati di Covid-19 ricoverati. Un nuovo studio in Francia, su 350 malati ricoverati e verificati con tampone, conferma questa sotto-rappresentazione dei fumatori fra i malati: soltanto il 5%, una percentuale chiaramente molto inferiore a quella dei fumatori nella società. L’ipotesi - ha detto ai media francesi il professor ... Leggi su huffingtonpost Il fumo protegge dal coronavirus? No - l'Oms fa chiarezza sull'ipotesi (controversa) di uno studio

