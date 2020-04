Il cricket si ribella al divieto di sputare sulla pallina

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 23 aprile 2020), in un momento in cui bisogna stare a distanza di sicurezza con le mascherine per evitare il contagio da coronavirus, non è ammissibile. Anzi è proprio vietato. E per ilè un grosso problema. Molto più che nel calcio, dove i portieri non potranno aumentare la presa dei guantoni sputandoci su. Questione di igiene, ma come si fa? In Inghilterra, dove ilè sport nazionale, se ne stanno facendo un cruccio: potremmo usare il sudore, dicono, ma d’inverno? Il dibattito è tale che arriva pure sulle pagine del sobrio Times. Chris Woakes, giocatore della nazionale e del Warwickshire afferma che lui normalmente preferisce usare il sudore, che è meglio della saliva, ma il sudore può essere difficile da trovare in condizioni di freddo. Lo sputo fa parte del gesto tecnico, aiuta lo spin della palla. ...