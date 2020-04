Il Coronavirus ha sconfitto le Terre dei Fuochi Ora la tracciabilità si applichi anche

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 aprile 2020) Covid-19, in un solo mese e mezzo, haquelle che sembravano invincibili quanto “misteriose”: ledeiin tutta Italia! L’obbligato lockdown di tutte le attività industriali e manifatturiere non essenziali, e quindi in gran parte quelle proprie di Terra deicampana (scarpe, borse e vestiti) e padana (industrie pesanti e manifatturiere in regime di evasione fiscale) ha, nel brevissimo lasso temporale di un solo mese e mezzo, ridotto a non più del 20% tutti i fenomeni noti come gli invincibili roghi tossici in Campania e gli incendi degli impianti e gli sversamenti “legali” con truffa del giro bolla cartaceo al nord, specie nelle province “martiri” di Brescia e Bergamo. E’ dal 2006 che, pressoché da solo,come ambientalista ho condotto una battaglia folle e disperata per fare comprendere ...