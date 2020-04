Il Coronavirus ci insegna che è ora di un dialogo adulto tra scienza e popolazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 aprile 2020) Quando tutto questo si sarà concluso – e tutti auspichiamo che sia il prima possibile – quel che rimarrà sarà la memoria delle poche menti lucide che avranno saputo arginare il terrore sul ponte della nave che affondava, indicando la via della salvezza e dando un esempio di equilibrio e raziocinio, puntando all’interesse della comunità nazionale e non di interessi locali. Il virus ha dimostrato di non sapere cosa sia un confine o un punto cardinale. Sembra aver colpito di più dove è riuscito ad arrivare senza lasciare il tempo per prendere le precauzioni necessarie, nei modi e nelle forme che ci verranno spiegate dagli studiosi del campo, quando usciremo dalla pandemia. Non rimarranno, annegando tra i marosi dell’oblio, le polemiche campanilistiche, le rivendicazioni improduttive e gli accenti razzisti che purtroppo ...