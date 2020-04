"Il Consiglio europeo finirà in fretta". Indiscrezione sconcertante: muore l'Ue? (Di giovedì 23 aprile 2020) Il Consiglio europeo in corso a Bruxelles sta correndo "via liscio, potrebbe finire tra 2 ore o anche meno". E non è un buon segnale. Secondo indiscrezioni, i leader europei starebbero mettendo a punto un piano "interlocutorio" e "non rivoluzionario", probabilmente con scadenze temporali molto "comode". Si parla di mesi, per capire quanti soldi (e come) finiranno a pioggia sugli Stati messi in ginocchio dall'emergenza sanitaria ed economica del coronavirus, quando servirebbero giorni, settimane al massimo per aprire il rubinetto. Ma gli equilibri politici nell'Unione europea sono delicati, i meccanismi burocratici delicatissimi e talmente farraginosi da apparire cinici. E così, se davvero non ci sarà un accordo dirompente, a restare fregati sotto il peso del Mes "senza condizonalità" e di un Recovery Fund che vedrà la luce, a essere ottimisti, a fine ... Leggi su liberoquotidiano Il Consiglio europeo e l'addio di Verdelli a Repubblica

Cosa ha detto David Sassoli ai 27 leader del Consiglio europeo

Di cosa si discute oggi al Consiglio europeo - e perché è importante (Di giovedì 23 aprile 2020) Ilin corso a Bruxelles sta correndo "via liscio, potrebbe finire tra 2 ore o anche meno". E non è un buon segnale. Secondo indiscrezioni, i leader europei starebbero mettendo a punto un piano "interlocutorio" e "non rivoluzionario", probabilmente con scadenze temporali molto "comode". Si parla di mesi, per capire quanti soldi (e come) finiranno a pioggia sugli Stati messi in ginocchio dall'emergenza sanitaria ed economica del coronavirus, quando servirebbero giorni, settimane al massimo per aprire il rubinetto. Ma gli equilibri politici nell'Unione europea sono delicati, i meccanismi burocratici delicatissimi e talmente farraginosi da apparire cinici. E così, se davvero non ci sarà un accordo dirompente, a restare fregati sotto il peso del Mes "senza condizonalità" e di un Recovery Fund che vedrà la luce, a essere ottimisti, a fine ...

borghi_claudio : Tremonti ha previsto il comunicato del consiglio europeo di domani (quello in cui conte va SENZA mandato parlamenta… - matteosalvinimi : Le parole di CHIAREZZA sul Mes nel bellissimo intervento di @MolinariRik ieri alla Camera (purtroppo al Parlamento… - Capezzone : +++Agenzia Quasivero+++ In anteprima, l’esito del Consiglio europeo di domani 1. Beccatevi il Mes, cari italiani 2… - carloangeli : RT @durezzadelviver: Credeteci: sulla home page di @repubblica non una parola sul Consiglio Europeo in corso. - Tana_rotte : RT @maxdantoni: Quando alla fine del Consiglio europeo annunceranno un intervento di rilancio economico di millemila fantastilioni, prima d… -