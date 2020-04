Il boss Bonura è fuori dal carcere per motivi di salute. Il coronavirus non c’entra e dubitarne scredita la magistratura (Di giovedì 23 aprile 2020) Il Tribunale di Sorveglianza di Milano si è trovato ieri a dover spiegare – verrebbe da dire a dover giustificare – il proprio operato attraverso un comunicato stampa. I fatti si riferiscono alla concessione della detenzione domiciliare a Francesco Bonura, detenuto per reati di mafia. Con la scusa del coronavirus, è stato infatti detto, si fanno uscire i boss mafiosi. Il comunicato spiega che il provvedimento è stato adottato “secondo la normativa ordinaria applicabile a tutti i detenuti, anche condannati per reati gravissimi, a tutela dei diritti costituzionali alla salute”. Bonura ha 78 anni e ha serie patologie oncologiche e cardiorespiratorie. La normativa ordinaria, quella che applichiamo in Italia da decenni e decenni, permette a chi si trova in queste condizioni di uscire dal carcere per andare a chiudersi in un luogo le cure possano ... Leggi su ilfattoquotidiano FRANCESCO BONURA - BOSS DAL 41BIS AI DOMICILIARI/ Bonafede “via subito alle verifiche"

Boss mafiosi fuori dal carcere con il 41-bis grazie al Covid-19 : a Salvini replica l’avvocato di Bonura

