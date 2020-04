I parlamentari del M5S: “Fontana e Gallera inadeguati a gestire la Fase 2 in Lombardia” (Di giovedì 23 aprile 2020) I deputati del Movimento Cinque Stelle rivolgono un durissimo attacco alla Giunta che governa la Regione Lombardia. In una nota emanata dagli esponenti del M5S in Commissione Affari Sociali alla Camera si rivolgono severissime critiche alla Giunta lombarda: “Anche Gallera, come Fontana qualche giorno fa, difende la delibera che ha autorizzato il trasferimento di pazienti positivi al Coronavirus nelle RSA e scarica la responsabilità dell’esplosione di contagi alle Ats“. “Non è possibile immaginare un’irresponsabilità e una inadeguatezza politica più grande di questa: in Lombardia si è consumata una tragedia, e chi ora dovrebbe chiedere scusa e fare un passo indietro continua imperterrito a voltare lo sguardo da un’altra parte e a prendere in giro i cittadini”. “Una cosa è sicuramente certa: i ... Leggi su tpi Concorso Senato della Repubblica - 30 assistenti parlamentari : rinviato diario prove

Corea del Sud - 44 milioni alle urne nonostante il Coronavirus : rafforzate le misure sanitarie per le elezioni parlamentari

Le elezioni parlamentari in Etiopia sono state rimandate a causa del coronavirus (Di giovedì 23 aprile 2020) I deputati del Movimento Cinque Stelle rivolgono un durissimo attacco alla Giunta che governa la Regione Lombardia. In una nota emanata dagli esponenti del M5S in Commissione Affari Sociali alla Camera si rivolgono severissime critiche alla Giunta lombarda: “Anche, come Fontana qualche giorno fa, difende la delibera che ha autorizzato il trasferimento di pazienti positivi al Coronavirus nelle RSA e scarica la responsabilità dell’esplosione di contagi alle Ats“. “Non è possibile immaginare un’irresponsabilità e una inadeguatezza politica più grande di questa: in Lombardia si è consumata una tragedia, e chi ora dovrebbe chiedere scusa e fare un passo indietro continua imperterrito a voltare lo sguardo da un’altra parte e a prendere in giro i cittadini”. “Una cosa è sicuramente certa: i ...

TNannicini : Il #ConsiglioEuropeo ???? sarà la 'prova del leader'. Se ce ne sono battano un colpo. Serve un'idea forte di #Europa,… - berlusconi : Ho riunito i parlamentari europei di @forza_italia - @EPPGroup in vista della riunione del Consiglio europeo. Servo… - borghi_claudio : Cosa del tutto armonica e consequenziale al taglio dei parlamentari. Pensate che bello, sono più esperti dei parla… - franc_dipar : RT @andreaarma: L’Ad di @snam Marco Alverà lancia una raccolta fondi per il #Covid19 finanziata anche con il taglio volontario del proprio… - nicozerocinque2 : certamente ! e nemmeno TUTTI I PARLAMENTARI DEL PD IV E M5M?????????? non vogliono i Vaccini per loro stessi i loro pare… -

Ultime Notizie dalla rete : parlamentari del I parlamentari del Pd e Italia Viva in pressing sul governo: “Tempi rapidi per la ripartenza del lavoro in Toscana” tvprato.it Coronavirus, scarcerato anche il boss del sequestro Sgarella

Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha concesso i domiciliari a Platì a Domenico Perre, 64 anni, 22 passati in cella, con problemi cardiaci. Dopo le ...

Bologna, Sarzana, Parma: la Resistenza degli anni Venti

All’interno del Palazzo la confusione è indescrivibile e ... situazione che vede contrapposti da un parte i parlamentari fascisti e Mussolini, propensi a firmare il patto, e dall’altra parte gli ...

Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha concesso i domiciliari a Platì a Domenico Perre, 64 anni, 22 passati in cella, con problemi cardiaci. Dopo le ...All’interno del Palazzo la confusione è indescrivibile e ... situazione che vede contrapposti da un parte i parlamentari fascisti e Mussolini, propensi a firmare il patto, e dall’altra parte gli ...