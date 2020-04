I giovani di Caserta protagonisti alla Maratona di Earth Day su Raiplay (Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Raccontano in video e sui social le buone pratiche quotidiane per salvaguardare l’ambiente e proteggere la Terra. Ci mettono la faccia e sfidano i loro coetanei a fare altrettanto. I giovani legati alla Fondazione Mario Diana di Caserta sono tra i protagonisti nella Maratona di Earth Day Italia, trasmessa su Raiplay per celebrare il 50° anniversario della giornata dedicata alla terra nella giornata del 22 aprile. Mario Di Fonzo, giovane attore campano, racconta come costruire un Dado della Terra da lanciare ogni mattina per ricordarsi una buona pratica che può rendere migliore l’ambiente. Ancora, grazie a Waste Travel 360° conduce i telespettatori in un viaggio virtuale alla scoperta del riciclo della plastica. Giuseppe, educatore ambientale del progetto Seguimi, insieme a sua moglie Dajana, sono invece i protagonisti ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - dallo spinello al ritrovo in comitiva : giovani denunciati nel casertano (Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Raccontano in video e sui social le buone pratiche quotidiane per salvaguardare l’ambiente e proteggere la Terra. Ci mettono la faccia e sfidano i loro coetanei a fare altrettanto. IlegatiFondazione Mario Diana disono tra inelladiDay Italia, trasmessa super celebrare il 50° anniversario della giornata dedicataterra nella giornata del 22 aprile. Mario Di Fonzo, giovane attore campano, racconta come costruire un Dado della Terra da lanciare ogni mattina per ricordarsi una buona pratica che può rendere migliore l’ambiente. Ancora, grazie a Waste Travel 360° conduce i telespettatori in un viaggio virtualescoperta del riciclo della plastica. Giuseppe, educatore ambientale del progetto Seguimi, insieme a sua moglie Dajana, sono invece i...

Sono 25 i giovani a cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito questa ... residente a Casal di Principe in provincia di Caserta), Pietro Zuccotti (18 anni, residente a Peschiera ...

Durante gli stessi pattugliamenti sanzionati anche altri giovani che si erano riuniti in strada. Donna fa jogging violando il divieto regionale: multa di 400 euro e quarantena Una donna di 39 anni ...

