I dati della Protezione civile | in Lombardia ricoveri dimezzati -851 positivi in Italia

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 23 aprile 2020) Laha pubblicato idell’epidemia di Covid-19 in. Isono attualmente 106.848. Il numero registra ancora una diminuzione, consistente, rispetto a ieri, pari a -851. Il numero di casi totali, dall’inizio dell’epidemia, è di 189.973, con un incremento di 2646 unità. Continuano a crescere i guariti. Oggi + 3.033, per un totale di 57.576. Si registrano ancora 464 morti. Il totale dei deceduti per coronavirus, in, sale a 25.549. Si alleggerisce ancora il peso sulle terapie intensive. I ricoverati, in, sono adesso 2267, con 117 posti che si liberano. Inrisultano. L'articolo I: in. -851inilNapolista.