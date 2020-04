I Beatles il 25 aprile su YouTube per un karaoke d’eccezione con il film d’animazione Yellow Submarine (Di giovedì 23 aprile 2020) I Beatles il 25 aprile su YouTube per un karaoke speciale. Ad annunciare il party eccezionale è Ringo Starr in un video pubblicato sui social dei Beatles. Sabato 25 aprile, sul canale YouTube ufficiale della band, verrà trasmesso il film d'animazione Yellow Submarine che coinvolgerà i fan del gruppo in un karaoke di gruppo dalle dimensioni inimmaginabili. Yellow Submarine è il film d'animazione con le canzoni dei Beatles che ha per protagonisti John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Il film è datato 1968 ed è legato all'omonimo album dei Beatles rilasciato qualche mese più tardi. La versione integrale del film d'animazione tornerà protagonista sul web attraverso una trasmissione speciale sul canale YouTube dei Beatles corredata dai testi delle canzoni presenti nella colonna sonora. Un sottopancia ... Leggi su optimagazine 25 Aprile con i Beatles : tutti a bordo del “Yellow Submarine” – VIDEO

Il 10 aprile 1970 Paul McCartney comunicò alla stampa lo scioglimento dei Beatles (Di giovedì 23 aprile 2020) Iil 25super unspeciale. Ad annunciare il party eccezionale è Ringo Starr in un video pubblicato sui social dei. Sabato 25, sul canaleufficiale della band, verrà trasmesso ild'animazione Yellow Submarine che coinvolgerà i fan del gruppo in undi gruppo dalle dimensioni inimmaginabili. Yellow Submarine è ild'animazione con le canzoni deiche ha per protagonisti John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Ilè datato 1968 ed è legato all'omonimo album deirilasciato qualche mese più tardi. La versione integrale deld'animazione tornerà protagonista sul web attraverso una trasmissione speciale sul canaledeicorredata dai testi delle canzoni presenti nella colonna sonora. Un sottopancia ...

michelangeloios : 1970 / 2020: a cinquant'anni dallo scioglimento dei BEATLES, il giornalista-scrittore e biografo dei Fab Four MICHE… - SilverMusicR : I Beatles organizzano un evento su YouTube sulle note di “Yellow Submarine” È stato Ringo Starr a dare l’appuntamen… - DiegoImperatore : I Beatles solisti sulla copertina dell’autorevole Record Collector Magazine di Aprile. Un focus sulle carriere dei… - michelangeloios : 1970 | 2020: nel 50esimo anniversario dello scioglimento dei Beatles e della pubblicazione di 'LET IT BE', #RdLHome… - RadioFrecciaOf : Il 20 aprile 1968 debuttavano dal vivo in Danimarca i Roundabout. Poco dopo cambiarono nome in #DeepPurple, titolo… -