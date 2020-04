Houseparty: testo e significato del nuovo singolo di Annalisa (Di giovedì 23 aprile 2020) Houseparty: testo e significato del nuovo singolo di Annalisa È uscito ed è ovviamente disponibile all’ascolto in tutte le piattaforme digitali di musica il nuovo singolo di Annalisa, Houseparty. Vediamo testo e significato del brano. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANOSegui Termometro Politico su Google News Houseparty: testo e significato del nuovo singolo di Annalisa Più attuale che mai il nuovo singolo di Annalisa, intitolato – come detto – Houseparty. Insieme ad Avocado Toast e Vento sulla Luna feat Rkomi, questo brano sarà inserito all’interno del nuovo disco in uscita il 18 Settembre. Ecco il testo: Vado via che è finito il mio tempopassi svelti come nel flamencoun’altra notte che sbatte sul tettoha lo stesso suono dei miei tacchi sul pavimentopasso i capelli tra le ditali lego con la matitagiornata ... Leggi su termometropolitico Annalisa - testo e audio del nuovo singolo Houseparty (Di giovedì 23 aprile 2020)deldiÈ uscito ed è ovviamente disponibile all’ascolto in tutte le piattaforme digitali di musica ildi. Vediamodel brano. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANOSegui Termometro Politico su Google NewsdeldiPiù attuale che mai ildi, intitolato – come detto –. Insieme ad Avocado Toast e Vento sulla Luna feat Rkomi, questo brano sarà inserito all’interno deldisco in uscita il 18 Settembre. Ecco il: Vado via che è finito il mio tempopassi svelti come nel flamencoun’altra notte che sbatte sul tettoha lo stesso suono dei miei tacchi sul pavimentopasso i capelli tra le ditali lego con la matitagiornata ...

SonoImprudente : RT @InkSonoro: Annalisa 'Houseparty' ?? il video ufficiale! In versione cartoon, un'idea geniale e davvero divertente ?? Una festa in casa co… - InkSonoro : Riflessione vestita di leggerezza, per imparare a dare valore a quello che abbiamo ?? @NaliOfficial… - musicanotizie : Annalisa: 'Oggi è la Giornata della Terra e mai come ora dovremmo renderci conto di quanto è preziosa'. Ecco il suo… - InkSonoro : Annalisa 'Houseparty' ?? il video ufficiale! In versione cartoon, un'idea geniale e davvero divertente ?? Una festa i… - rob18901 : RT @Lopinionista: Houseparty, la festa casalinga “virtuale” di Annalisa. Ecco il video tutto da gustare di @NaliOfficial -

Ultime Notizie dalla rete : Houseparty testo Houseparty: testo e significato del nuovo singolo di Annalisa Termometro Politico Jovanotti: "Un tempo di sogno in questo tempo sospeso"

Non voglio cambiare pianeta: un viaggio che è più di un viaggio Non voglio cambiare pianeta è un flusso di asfalto e di pensieri, di orizzonti e di suggestioni e di avventurosa quotidianità. Tutto doc ...

Jovanotti, nuova musica per "Non voglio cambiare pianeta", il docu-trip su RaiPlay

"Non voglio cambiare pianeta" è stato prodotto da Soleluna, montato e diretto da Michele Maikid Lugaresi e realizzato con Federico Taddia, contiene musiche originali di Jovanotti, incise nella sua ...

Non voglio cambiare pianeta: un viaggio che è più di un viaggio Non voglio cambiare pianeta è un flusso di asfalto e di pensieri, di orizzonti e di suggestioni e di avventurosa quotidianità. Tutto doc ..."Non voglio cambiare pianeta" è stato prodotto da Soleluna, montato e diretto da Michele Maikid Lugaresi e realizzato con Federico Taddia, contiene musiche originali di Jovanotti, incise nella sua ...