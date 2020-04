ho Mobile | Kena Mobile e Very Mobile si sfidano | offerte da 4 | 99 euro al mese

dylanxlaugh : @booksandrock io ho Kena Mobile, che è un pochino simile ad Illiad (offerte vantaggiose a prezzi abbastanza bassi,… - SilvioSpinaXXX : Per chi ha bisogno solo delle telefonate da cellulare: Iliad Voce by @iliad Kena Voce by @kenamobile Solo Voce… - mondomobileweb : Very Mobile, ho. e Kena: tutte le offerte in commercio dei semivirtuali da 4,99 euro al mese - infoitscienza : Very Mobile, Kena Mobile e - lele090175 : @Nottola5 @Marius30386553 @TIM_Official @VodafoneIT Coop voce e kena mobile si appoggiano a Tim e vanno bene -

Ultime Notizie dalla rete : Mobile Kena Very Mobile, Kena Mobile e Ho.Mobile: offerte da urlo di metà aprile 2020 da 4,99 euro InvestireOggi.it Telefonia Mobile: l'emergenza rafforza il ruolo dei siti "comparatori"

Oltre agli operatori tradizionali Iliad, TIM, Vodafone, e WindTre, abbiamo operatori virtuali come Kena Mobile, Fastweb Mobile, Ho. Mobile, Poste Mobile, Tiscali Mobile, Very Mobile. Tutti propongono ...

Very Mobile, offerte per i nuovi clienti da 4,99 euro al mese

Solo per la prima volta, si dovranno pagare altri 5 euro per il costo di attivazione, SIM e portabilità che regolarmente ha un costo di 25 euro. Questa offerta è valida anche per i clienti ho., Kena ...

Oltre agli operatori tradizionali Iliad, TIM, Vodafone, e WindTre, abbiamo operatori virtuali come Kena Mobile, Fastweb Mobile, Ho. Mobile, Poste Mobile, Tiscali Mobile, Very Mobile. Tutti propongono ...Solo per la prima volta, si dovranno pagare altri 5 euro per il costo di attivazione, SIM e portabilità che regolarmente ha un costo di 25 euro. Questa offerta è valida anche per i clienti ho., Kena ...