Hellbound | la nuova serie Netflix del regista Yeon Sang-ho

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 23 aprile 2020)sarà latv prodotta pere sviluppata da-ho, giàdi Train to Busan.sarà latv prodotta persviluppata da-ho, giàdi Train to Busan. Il progetto si basa sul webtoon coreano intitolato Hell, che ha ottenuto molto successo in patria.racconterà una storia di sopravvivenza durante una situazione di caos sociale. La quotidianità cambia radicalmente quando un gruppo di esseri sovrannaturali appaiono e condannano le persone all'inferno. Un nuovo gruppo religioso li interpreta come un segno dell'esistenza di una divinità. Lasarà prodotta da Lezhin Studio che è specializzata nella trasformazione di fumetti digitali in film,tv, videogiochi e altri contenuti originali. Il ...