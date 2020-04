Grey’s Anatomy, le parole di Ellen Pompeo sulla violenza sulle donne fanno infuriare le sue fan: “Povera stron*a” (Di giovedì 23 aprile 2020) “Bisogna essere in due per ballare il tango”. Riemerge dagli archivi del web l’espressione sibillina detta dall’attrice Ellen Pompeo nei confronti del molestatore sessuale Harvey Weinstein. Il video con protagonista la star di Grey’s Anatomy è del 2018 ed è un Q&A tenutosi alla Oxford Union in mezzo ad un pubblico di sole donne. La Pompeo spiega: “Credo che ognuno debba assumersi le proprie responsabilità, non tutte, ma appunto bisogna essere in due per ballare un tango”. “Non parlo di incolpare la vittima – ha continuato la donna – voglio solo dire che sono stata in una stanza con Harvey Weinstein, mi sono seduta a un tavolo con lui, sono rimasta probabilmente due ore e mezza con lui, ma non mi ha mai detto nulla di inappropriato o non mi ha fatto alcuna avances fisica”. Pompeo ha poi aggiunto: ... Leggi su ilfattoquotidiano Grey’s Anatomy - Ellen Pompeo su Patrick Dempsey : “Non ci sentiamo - ma…”

