Gravina | «Cerchiamo soluzioni concrete alla crisi»

Il presidente della FIGC Gravina ha parlato della chiusura della stagione 2019/20 posticipata al 2 agosto Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha commentato la proroga della stagione 2019/20 al prossimo 2 agosto: «Il mondo del calcio sta lavorando incessantemente e in maniera responsabile per trovare soluzioni concrete e sostenibili alla crisi generata dal Covid-19, comprese quelle necessarie e indispensabili per salvaguardare le competizioni 20/21. Anche per questo merita rispetto, invece di essere strumentalmente utilizzato per polemiche destituite di qualunque fondamento. Ringrazio il Ministro Spadafora per l'attenzione riservata nella riunione di ieri, durante la quale è stato spiegato approfonditamente qual è il nostro approccio: tornare a giocare in sicurezza perché ce lo dice il buon senso e perché ce lo chiedono gli organismi ...

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha commentato la proroga della stagione 2019/20 al prossimo 2 agosto: «Il mondo del calcio sta lavorando incessantemente e in maniera responsabile per trovare ...

Ultrà Atalanta contro Gravina. Samp: tutti guariti i positivi.

Gli ultras dell’Atalanta hanno attaccato il presidente di Lega Gravina con un comunicato: “Certo perché a te ... Penso anche al calendario Uci, è complicato, devi cercare di mettere ordine in qualcosa ...

Ultrà Atalanta contro Gravina. Samp: tutti guariti i positivi.

Gli ultras dell'Atalanta hanno attaccato il presidente di Lega Gravina con un comunicato: "Certo perché a te ... Penso anche al calendario Uci, è complicato, devi cercare di mettere ordine in qualcosa ...