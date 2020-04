Giuseppe Conte: "Per la prossima estate il Governo lancerà la campagna "Viaggio in Italia" (Di giovedì 23 aprile 2020) Viaggio in Italia: è il senso della campagna che il Governo lancerà in vista della prossima estate. Lo avrebbe spiegato il premier Giuseppe Conte ai rappresentanti degli enti locali riuniti questa sera nella cabina di regia. Vista l’emergenza coronavirus, come annunciato dal ministro Dario Franceschini, la prossima estate sarà “italiana” e misure per favorire il turismo nel nostro Paese saranno inserite anche nel decreto di aprile.Ai rappresentanti degli enti locali, Conte avrebbe anche detto che la prossima settimana ci saranno tavoli di confronto specifici su turismo, bar e ristoranti. Sul tema turismo e cultura, è intervenuto anche il ministro Dario Franceschini nella replica alla seduta della Commissione Cultura della Camera della scorsa settimana: “Le date - ha affermato - di riapertura dei concerti, dei teatri, del ... Leggi su huffingtonpost Giuseppe Conte : chi è la moglie del premier. La vita privata

Coronavirus - Giuseppe Conte incontra il Presidente Mattarella

Fiorina la vacca : suocera di Giuseppe Conte nel cast/ Film Kult - Ewa Aulin e Moschin (Di giovedì 23 aprile 2020)in Italia: è il senso dellache il; in vista della. Lo avrebbe spiegato il premierai rappresentanti degli enti locali riuniti questa sera nella cabina di regia. Vista l’emergenza coronavirus, come annunciato dal ministro Dario Franceschini, lasarà “italiana” e misure per favorire il turismo nel nostro Paese saranno inserite anche nel decreto di aprile.Ai rappresentanti degli enti locali,avrebbe anche detto che lasettimana ci saranno tavoli di confronto specifici su turismo, bar e ristoranti. Sul tema turismo e cultura, è intervenuto anche il ministro Dario Franceschini nella replica alla seduta della Commissione Cultura della Camera della scorsa settimana: “Le date - ha affermato - di riapertura dei concerti, dei teatri, del ...

Corriere : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante l'informativa in Senato: 'Nella fase 2 continueremo a usare le m… - AlpitourWorld : Ringraziamo la stampa di settore e quella nazionale e il Gist, Gruppo Italiano Stampa Turistica, per il supporto ch… - a_padellaro : Giuseppe Conte lo sa che, reduce giovedì dall’impervio Consiglio Ue, lo attende a piè fermo il Partito Peggiorista,… - IsabellaDiManno : RT @byoblu: Un portentoso @albertobagnai fa l'intervento più strepitoso della (forse non così lunga) storia complessiva degli interventi da… - GennaroOttaiano : RT @UILofficial: Iniziata videoconferenza di @cgilnazionale @CislNazionale @UILofficial e delle parti sociali con il Premier Giuseppe Cont… -