Giulio ha vinto la sua battaglia, lascia Villa Margherita e torna a casa (Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBucciano (Bn) – La battaglia è stata vinta e finalmente si può tornare a casa sperando di acquisire una nuova normalità dopo un brutto periodo. Giulio ha vinto la sua battaglia ed è stato dimesso da Villa Margherita dopo aver effettuato i due tamponi che hanno dato esito negativo. L’annuncio è stato dato dal primo cittadino di Bucciano, Domenico Matera, direttamente dalla pagina ufficiale “Oggi torna a casa il nostro caro Giulio! Colpito dalla violenza del virus nelle scorse settimane, finalmente oggi è stato dimesso dalla clinica di “Villa Margherita” e torna a casa tra l’affetto dei suoi cari. Dopo la degenza, sia il primo che il secondo tampone sono risultati negativi ed oggi, con il cuore colmo di gioia, riabbracciamo virtualmente il nostro Giulio che è riuscito ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBucciano (Bn) – Laè stata vinta e finalmente si puòre asperando di acquisire una nuova normalità dopo un brutto periodo.hala suaed è stato dimesso dadopo aver effettuato i due tamponi che hanno dato esito negativo. L’annuncio è stato dato dal primo cittadino di Bucciano, Domenico Matera, direttamente dalla pagina ufficiale “Oggiil nostro caro! Colpito dalla violenza del virus nelle scorse settimane, finalmente oggi è stato dimesso dalla clinica di “” etra l’affetto dei suoi cari. Dopo la degenza, sia il primo che il secondo tampone sono risultati negativi ed oggi, con il cuore colmo di gioia, riabbracciamo virtualmente il nostroche è riuscito ...

Alixiapix : @AndyB72 @ValeriaAuletta2 @redazioneiene @Giulio_Golia Ci mancava il commento nord vs sud, ha vinto una mascherina - giuseppenotarn1 : RT @serenel14278447: @giuseppenotarn1 @SerFiss @marinapiva67 @tedpanski @GiEffeRuzzeddu @vitozullo1 @pisqu4no 17/priora,di Anton Giulio Maj… - serenel14278447 : @giuseppenotarn1 @SerFiss @marinapiva67 @tedpanski @GiEffeRuzzeddu @vitozullo1 @pisqu4no 17/priora,di Anton Giulio… - Ilbonfi : RT @lmcastaldi: Mica è certo che Giulio Tarro sia stato tre volte candidato al Premio Nobel. Roberto Burioni, invece, l'ha vinto, e per ben… - ralf_anna : RT @lmcastaldi: Mica è certo che Giulio Tarro sia stato tre volte candidato al Premio Nobel. Roberto Burioni, invece, l'ha vinto, e per ben… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulio vinto Giulio ha vinto la sua battaglia, lascia Villa Margherita e torna a casa anteprima24.it "The man in the high castle": e se i nazi avessero vinto?

Vive una perenne e macerante schizofrenia: ha lavorato per la satira e scritto vari saggi tra cui "Diario inedito del Grande Fratello" (Gremese) e "Gli Inaffondabili" (Marsilio), "Giulio ...

Giulio Tremonti a l'AntiDiplomatico: "Cercate risposte? Le troviamo in Marx, Goethe, Leopardi ed in Thomas Mann"

Giulio Tremonti, che ringraziamo per la disponibilità e la cortesia ... solo qualche regola per la finanza. Tra GLS e FSB ha vinto quest’ultimo, garantendo la globalizzazione un ulteriore decennio di ...

Vive una perenne e macerante schizofrenia: ha lavorato per la satira e scritto vari saggi tra cui "Diario inedito del Grande Fratello" (Gremese) e "Gli Inaffondabili" (Marsilio), "Giulio ...Giulio Tremonti, che ringraziamo per la disponibilità e la cortesia ... solo qualche regola per la finanza. Tra GLS e FSB ha vinto quest’ultimo, garantendo la globalizzazione un ulteriore decennio di ...