Giulia Elettra Gorietti | Andrea Roncato | mamma | marito | figlia | Instagram

(Di giovedì 23 aprile 2020), chi è? Scopriamo dettagli e curiosità sulla vita di una delle attrici più promettenti del panorama dello spettacolo italiano.Nata a Roma il 26 settembre 1988, sotto il segno di Bilancia,compierà quest'anno 32 anni. Fa il suo esordio nel mondo della recitazione nel 2003, debuttando al fianco di Margherita Buy, Claudio Amendola e Sergio Castellitto nel film Caterina va in città, diretto dal regista Paolo Virzì, nel ruolo di Giada. Sempre nel 2004 è nel cast di Tre metri sopra il cielo di Luca Lucini, mentre l'anno successivo è ne L'uomo spezzato, per la regia di Stefano Calvagna. L'anno successivo veste i panni di Paolina, studentessa innamorata del professor Leonardo Pieraccioni, nel film Ti amo in tutte le lingue del mondo. Nel 2007, a 19 anni, recita nel cult generazione Ho ...