Giulia De Lellis | rivelazioni notturne sui tradimenti di Damante | “L’ho perdonato tanto

(Di giovedì 23 aprile 2020)Detorna a parlare deidi Andrea, ecco cosa ha rivelato l’influencer su Instagram Ad attirare ancora una volta l’attenzione del gossip nelle ultime oreDe, nota per aver partecipato anni fa nei panni di corteggiatrice al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nel cuore della notte l’amata influencer ha risposto ad alcune domande dei fan, lasciandosi sfuggire interessanti confidenze, anche suidi Andrea. In moltissimi le continuano a chiedere di raccontare ciò che sta succedendo nella sua vita sentimentale, riferendosi ovviamene al ritorno di fiamma con. A questi ha detto: “So che siete sempre molto curiosi della mia vita sentimentale e mi piace condividerla con voi. Prima però vorrei capire io stessa ciò che sta ...

andreadenver3 : In relazione alle dichiarazioni attribuitemi da - bnotizie : Giulia De Lellis imita Belen Rodriguez, torna il gossip sulla rivalità tra le due - bnotizie : Giulia De Lellis parla dei tradimenti di Damante: confessioni notturne - infoitcultura : Andrea Iannone rinasce dopo la rottura con Giulia De Lellis: “Adesso sono felice” - TuSai20 : TI PREGO GIULIA DE LELLIS PERÒ ANCHE I NEGRAMARO NO BASTAAAAA #damellis -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

Il campione di MotoGp, dopo essersi lasciato con Giulia De Lellis e averla vista tornare fra le braccia dell’ex, è in fase di riflessione. La prima certezza è che Giulia De Lellis e Andrea Iannone non ...Giulia De Lellis in confidenza, le risposte ai fan sui tradimenti di Andrea Damante e il rapporto oggi: “Prima vorrei capire” Giulia De Lellis si è confidata con i fan in piena notte su Instagram e ha ...