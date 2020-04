Giulia De Lellis | Ho perdonato Damante quando l' ho guardato negli occhi

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 23 aprile 2020) Luana RosatoDerisponde alle domande dei fan e spiega di averAndreaun giorno di due anni fa,guardandololui le fece capire di aver sbagliato È tempo di confessioni perDeche, complice la quarantena, ha avuto del tempo libero da dedicare ai fan e alle domande dei più curiosi. Proprio lei che, durante un’ospitata nel salotto di Silvia Toffanin, aveva detto che il “perdono è come l’altezza, o ce l’hai o non ce l’hai. E io non ce l’ho”, ha confessato di essere stata in grado di perdonare i tradimenti di Andrea. Dopo averci scritto un libro, risultato uno dei più venduti degli ultimi tempi, e aver lasciato intendere di aver trovato in Andrea Iannone l’uomo della vita, la Deha avuto il coraggio di ritornare sui suoi ...