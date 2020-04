Giulia De Lellis “Ho perdonato Andrea Damante 2 anni fa”/ “Fidanzati? Devo capirlo”

andreadenver3 : In relazione alle dichiarazioni attribuitemi da - zazoomnews : Giulia de Lellis confida perchè ha perdonato Andrea Damante e come fa a fidarsi di lui - #Giulia #Lellis #confida… - ElisaF_75 : RT @FilippoGhirardi: Ma un programma con Daria che ci racconta la storia della letteratura? Non so, mille puntate: da Omero a Giulia De Lel… - tempoweb : Giulia De Lellis si sbottona sulle corna: #andreadamante un co**ione ma l'ho perdonato - blogtivvu : Giulia De Lellis si sfoga con i fan: ecco quando ha perdonato Andrea Damante... poi afferma di essere ancora in una… -

Giulia Lellis Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Giulia Lellis