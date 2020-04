Giulia De Lellis fa confessioni su Damante: “L’ho perdonato un giorno di tanto tempo fa…” (FOTO) (Di giovedì 23 aprile 2020) Questa notte, Giulia De Lellis si è lasciata andare a delle confessioni su Andrea Damante. Finalmente, dopo settimane di silenzio, la ragazza ha deciso di rispondere ad un po’ di domande mirate sulla questione. Nel caso specifico, ha parlato di come sta procedendo la sua vita sentimentale in questo momento e di come ha fatto a perdonare i ripetuti tradimenti di quello che è tornato ad essere il suo ragazzo. Le confessioni notturne di Giulia De Lellis Giulia De Lellis ha esaudito i desideri dei suoi fan e si è sbottonata un po’ di più in merito alla questione Damante. Un utente le ha chiesto di esplicitare in modo un po’ più esaustivo la questione inerente la sua vita in questo momento e lei ha detto di essere ancora un po’ confusa. In particolar modo, ha spiegato di non essere ancora sicura del tutto, questo è il motivo ... Leggi su kontrokultura Giulia De Lellis svela quando e perché ha perdonato le corna di Andrea Damante

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme dopo un periodo di separazione, che ha visto l'influencer fidanzarsi con il pilota di MotoGp Andrea Iannone.

