Giovanni Malagò: “Tutti gli sport hanno preso decisioni diverse dal calcio” (Di giovedì 23 aprile 2020) Il Presidente del Coni Giovanni Malagò critica il calcio italiano a riguardo della decisione di voler continuare per forza la stagione attuale. Il numero uno dello sport italiano, in un’intervista a TgCom ha fatto un parallelo tra le decisioni prese dal mondo del pallone e quelle degli altri sport. “È chiaro che non è possibile generalizzare tutto tra sport individuali e collettivi e calendari diversi, è un discorso chirurgico che va affrontato in un modo di profonda conoscenza della materia. Il mio ragionamento l’ho sempre sostenuto senza alcuna polemica, ho solo evidenziato che sarà un caso, ma tutti gli sport hanno preso decisioni diverse dal mondo del calcio e sono state tutte decisioni sofferte”. Prosegue Malagò: “Vediamo quello che succede, è meglio avere la certezza di un piano alternativo che non ... Leggi su oasport Giovanni Malagò sulla ripresa del calcio : “Si procede a vista. Le parole di Federica Pellegrini? Giusto evidenziare i problemi di tutti gli sport”

