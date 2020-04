Giovanna Abate tronista di UeD “ho troppa paura”

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 23 aprile 2020), ha inizio la sua nuova esperienza nel programma Mediasetha iniziato da poco tempo una nuova esperienza nel programma Uomini e Donne, in realtà lei è un ex corteggiatrice, ha partecipato al trono di Giulio, per poi terminarlo nel peggiore dei modi. Ilscelse Giulia con la quale le cose vanno bene tutt’ora. Maria De Filippi le propose di salire sul trono al posto di Giulio, lei accettò, ma il suo percorso è durato davvero poco tempo a causa del coronavirus che ha impedito le esterne e la registrazione delle nuove puntate. Le ultime puntate l’hanno vista particolarmente interessata a due corteggiatori, tra i due Sammy, sposato da 10 anni e con una figlia. Inizialmente lei non pensava di essere presa dall’uomo, sia perché troppo grande sia per il suo passato sia per la gelosia nei confronti ...