Giornata mondiale del libro | oggi | 23 aprile | la festa della lettura

(Di giovedì 23 aprile 2020) Il 23di ogni anno viene celebrata ladele del diritto d’autore, voluta dall’Unesco per dare valore allacome momento di crescita personale e collettiva. Solitamente festeggiata in tutto il mondo con eventi e manizioni, quest’anno sarà più difficile a causapandemia da coronavirus.del2020: diritto d’autore, iniziative, immagini, lavoretti per bambini scuola primaria La nascitadele del diritto d’autore risale a circa 400 anni fa, in Catalogna. Non molti sanno che proprio il 23è la data in cui sono morti diversi scrittori molto importanti, fra cui Miguel de Cervantes e William Shakespeare. Da Don Chisciotte ad Amleto, il genio di questi due grandissimiletteratura è eterno e ha giustificato l’istituzione ...