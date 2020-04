Giornata Mondiale del Libro 2020: perché col Coronavirus dobbiamo riscoprire la cultura (Di giovedì 23 aprile 2020) Dal 1996 ogni 23 aprile ricorre la Giornata Mondiale del Libro e del diritto d'autore istituita dall'UNESCO. Quest'anno, in Italia e nel resto del mondo, l'evento che celebra il Libro come mezzo di conoscenza e solidarietà umana, ricade nel pieno della pandemia di Coronavirus. Ecco i principali eventi in streaming. Leggi su fanpage Giornata mondiale del libro : oggi - 23 aprile - la festa della lettura

Giornata mondiale della terra 2020/ Simona Roveda : "Il futuro dipende dal presente"

Giornata Mondiale della Terra 2020 : cosa vedere in tv per celebrare l’Earth Day da casa (Di giovedì 23 aprile 2020) Dal 1996 ogni 23 aprile ricorre ladele del diritto d'autore istituita dall'UNESCO. Quest'anno, in Italia e nel resto del mondo, l'evento che celebra ilcome mezzo di conoscenza e solidarietà umana, ricade nel pieno della pandemia di. Ecco i principali eventi in streaming.

Pontifex_it : La Giornata Mondiale della Terra è un’opportunità per rinnovare l’impegno ad amare la nostra casa comune, che non è… - andreabettini : Oggi si celebra l'#EarthDay, la Giornata Mondiale della Terra. Da qualunque luogo la si guardi è splendida, fragile… - rtl1025 : Giornata mondiale della Terra ?? Istituita il 22 aprile 1970, l’Earth Day celebra 50 anni. ? Tutti hanno il diritto… - rinaldogiorgio : RT @Matedelu: 23 Aprile: Giornata Mondiale del Libro La Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, nota anche come Giornata del l… - assofloro : Ieri è stato il 50esimo anniversario della Giornata Mondiale della Terra e il 2020 e’ anche l’Anno Internazionale p… -